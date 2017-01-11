В 2015 году каждый третий больной раком в Украине прожил меньше года с момента установления диагноза
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза "злокачественное новообразование" (рак - ред.) составляла 31,3%, передает УНН со ссылкой на данные Национального канцер-реестра Национального института рака.
Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году количество зарегистрированных случаев рака составило 125 тыс. 424 человека.
В то же время, количество зарегистрированных смертей от рака в 2015 году составило 62 тыс. 641 человек.
Добавим, что в 2015 году в Украине наибольшее количество случаев заболевания злокачественными новообразованиями было зарегистрировано в Днепропетровской обл. - 12 тыс. 225 человек (18,8% случаев заболевания выявлено во время профосмотров). Второе место в Украине по количеству зарегистрированных случаев заболевания злокачественными новообразованиями в 2015 году занимает Киев - 10 тыс. 763 человека (58,2% случаев заболевания выявлено во время профосмотров), третье - Харьковская область, где было зарегистрировано 9 тыс. 261 лицо, больное раком (31,1% случаев заболевания выявлено во время профосмотров).
В то же время наименьшее количество больных раком в 2015 году было зарегистрировано в Черновицкой обл. - 2 тыс. 416 человек, Волынской области - 2 тыс. 858 человек и Ровенской обл. - 2 тыс. 717 человек.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.
Напомним, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.
Так, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.
По мнению главного врача медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирурга Антона Шкиряка, основным принципом в лечении рака является мульдисциплинарний подход.
При этом, по словам директора Национального института рака Елены Колесник, как партнеров государства в борьбе с раком надо привлекать частные онкоцентры.