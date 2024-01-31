Титанічна робота Президента: Кіпер про повернення одеських прикордонників додому
Київ • УНН
207 українців, у тому числі 8 прикордонників з Одеської області, були звільнені з російського полону 31 січня.
Сьогодні, 31 січня, з російського полону звільнили 207 українців. Серед захисників - 8 прикордонників з Одещини. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
"Наші неймовірно сильні бійці нарешті вдома! Велике щастя для родин захисників та всієї країни. Титанічна робота Президента Володимира Зеленського, команди Офісу Президента, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та всіх, завдяки кому вдалося повернути наших!" - пише Кіпер.