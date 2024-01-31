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Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 17:36  •  7811 просмотра

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207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.

Сегодня, 31 января, из российского плена освободили 207 украинцев. Среди защитников - 8 пограничников из Одесской области. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Наши невероятно сильные бойцы наконец дома! Большое счастье для семей защитников и всей страны. Титаническая работа Президента Владимира Зеленского, команды Офиса Президента, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всех, благодаря кому удалось вернуть наших!" - пишет Кипер.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.

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Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.

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Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.

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Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.

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Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

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россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.

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Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

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Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.

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НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

По словам назначенного россией губернатора, обломки сбитой ракеты упали на пустыре в оккупированном Севастополе, - никто не пострадал.

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Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

ЕС объявил о планах подготовить еще 20 000 украинских военнослужащих в дополнение к 40 000, которые уже прошли подготовку, в результате чего, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к концу лета общее количество достигнет 60 000.

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ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель