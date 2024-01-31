Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Сегодня, 31 января, из российского плена освободили 207 украинцев. Среди защитников - 8 пограничников из Одесской области. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

"Наши невероятно сильные бойцы наконец дома! Большое счастье для семей защитников и всей страны. Титаническая работа Президента Владимира Зеленского, команды Офиса Президента, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и всех, благодаря кому удалось вернуть наших!" - пишет Кипер.