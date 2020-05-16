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Туристи з Азербайджану скуповували метал в українському прикордонні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. На Харківщині правоохоронці спинили вантажівку з двома іноземцями-порушниками в кабіні, які скуповували метал в українському прикордонні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Туристи з Азербайджану скуповували метал в українському прикордонні

“Транспортний засіб зупинили на околиці населеного пункту Великий Бурлук прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками СБУ та Національної поліції. Водій та пасажир назвалися громадянами Азербайджану та пояснили, що займаються закупівлею металобрухту. При цьому пасажир не мав жодних документів, хоча їх носіння в прикордонні є обов’язковим завжди, а тим паче під час карантину”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що іноземців доставили до прикордонного підрозділу, де з’ясували, що обоє вони приїхали в Україну з приватною метою, а не для працевлаштування. Обидва перевищили встановлений для іноземців термін перебування на території України. До того ж, іноземцю, який був без документів, у 2016 році Держміграційна служба заборонила в’їзд в Україну на п’ять років, але з того часу чоловік так і не виїхав додому.

“Прикордонники оформили на іноземців документи за порушення прикордонного режиму (ст. 202 КУпАП) та правил перебування в Україні (ст. 203 КУпАП). А іноземцю, який повторно попався за порушення українського законодавства, відтепер заборонено в’їзд в Україну на десять років”, — зазначається в повідомленні.

Також після відновлення міжнародного авіаційного пасажирського сполучення його буде видворено з України.

Окрім того, автомобіль з вантажем металобрухту для прийняття подальшого правового рішення вилучено співробітниками Національної поліції.

Нагадаємо, узбек, сховавшись у вантажному потягу, спробував незаконно потрапити до РФ.

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