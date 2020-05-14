Узбек, сховавшись у вантажному потягу, спробував незаконно потрапити до РФ – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Прикордонники в ніч на четвер виявили та затримали громадянина Узбекистану, який, сховавшись у вантажному потягу, намагався незаконно перетнути державний кордон з України в Росію. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“Сьогодні вночі прикордонники Харківського загону виявили та затримали громадянина Узбекистану, який намагався незаконно перетнути державний кордон з України в Росію в порожньому вагоні вантажного потяга”, повідомили прикордонники.
За їхніми даними, виявити порушника під час здійснення візуального контролю за рухом потяга прикордонному наряду допомогли камери відеоспостереження.
На залізничній станції Тополі, в трьох кілометрах від кордону, охоронці кордону зупинили та оглянули потяг. В одному із порожніх напіввагонів ховався громадянин Узбекистану.
За спробу незаконного перетинання державного кордону України правоохоронці притягнули іноземця до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП.
“Крім того, громадянину Узбекистану заборонили в’їзд в Україну на п’ять років. Наразі іноземець у примусовому порядку повернеться до країни походження”, — йдеться в повідомленні прикордонників.
Як повідомляв УНН, на Одещині судитимуть трьох учасників злочинної групи, яка займалася незаконним переправленням іноземців через кордон.