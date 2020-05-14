Узбек, спрятавшись в грузовом поезде, попытался незаконно попасть в РФ - ГПСУ

“Сегодня ночью пограничники Харьковского отряда обнаружили и задержали гражданина Узбекистана, который пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию в пустом вагоне грузового поезда”, — сообщили пограничники.

По их данным, выявить нарушителя во время осуществления визуального контроля за движением поезда пограничному наряду помогли камеры видеонаблюдения.

На железнодорожной станции Тополи, в трех километрах от границы, пограничники остановили и осмотрели поезд. В одном из пустых полувагонов прятался гражданин Узбекистана.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины правоохранители привлекли иностранца к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.

“Кроме того, гражданину Узбекистана запретили въезд в Украину на пять лет. Сейчас иностранец в принудительном порядке вернется в страну происхождения”, — говорится в сообщении пограничников.

Как сообщал УНН, в Одесской области будут судить трех участников преступной группы, которая занималась незаконной переправкой иностранцев через границу.