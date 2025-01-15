Турецький стрілець, який став мемом на Олімпіаді, встановив ціну за інтерв'ю
Київ • УНН
Срібний призер Олімпіади зі стрільби Юсуф Дікеч запросив 30 тисяч євро за інтерв'ю для L'Equipe. Вимога викликала обурення в спортивних колах Туреччини через престижність французького видання.
Срібний призер Олімпіади в Парижі Юсуф Дікеч визначив вартість для проведення інтерв'ю з ним, коли домовлявся про спілкування з відомим французьким спортивним виданням. Про це повідомив представник спортсмена Мехмет Алі Акгюль французькій спортивній газеті L'Equipe, передає Fotospor, пише УНН.
Французьке спортивне видання L'Equipe повідомило, що за інтерв'ю з нашим національним стрільцем Юсуфом Дікечем просили 30 тисяч євро,
Вказується, що журналістам L'Equipe, які прибули до Стамбула, була озвучена цифра - 1 млн турецьких лір, що становило 27 300 євро. Згодом ціну нібито підняли до 30 тис. євро.
Ця інформація викликала обурення деяких представників в спортивних експертних та журналістських колах Туреччини, з огляду на престиж та популярність L’Equipe.
Бажання L’Equipe взяти інтерв’ю у Юсуфа Дікеча було дуже важливим... Це було б джерелом престижу та репутації не лише для Юсуфа Дікеча, але й для Туреччини
Наразі офіційних коментарів від спортсмена щодо цієї ситуації не надходило.
Довідково
Олімпійський чемпіон із Туреччини Юсуф Дікеч, який у парі з Шеввал Тархан здобув срібло на Іграх зі стрільби з пневматичного пістолета, вирішив оформити право на свою особливу позу, яка стала приводом для мемів та копіювання по всьому світу.
Нагадаємо
Український спортсмен Сергій Куліш здобув срібну медаль на Олімпійських іграх. Він посів друге місце у змаганнях зі стрільби з гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів.