Турецький стрілець, який став мемом на Олімпіаді, встановив ціну за інтерв'ю

Срібний призер Олімпіади в Парижі Юсуф Дікеч визначив вартість для проведення інтерв'ю з ним, коли домовлявся про спілкування з відомим французьким спортивним виданням. Про це повідомив представник спортсмена Мехмет Алі Акгюль французькій спортивній газеті L'Equipe, передає Fotospor, пише УНН.

Французьке спортивне видання L'Equipe повідомило, що за інтерв'ю з нашим національним стрільцем Юсуфом Дікечем просили 30 тисяч євро,

Вказується, що журналістам L'Equipe, які прибули до Стамбула, була озвучена цифра - 1 млн турецьких лір, що становило 27 300 євро. Згодом ціну нібито підняли до 30 тис. євро.

Ця інформація викликала обурення деяких представників в спортивних експертних та журналістських колах Туреччини, з огляду на престиж та популярність L’Equipe.

Бажання L’Equipe взяти інтерв’ю у Юсуфа Дікеча було дуже важливим... Це було б джерелом престижу та репутації не лише для Юсуфа Дікеча, але й для Туреччини