Турецкий стрелок, ставший мемом на Олимпиаде, установил цену за интервью

Серебряный призер Олимпиады в Париже Юсуф Дикеч определил стоимость для проведения интервью с ним, когда договаривался об общении с известным французским спортивным изданием. Об этом сообщил представитель спортсмена Мехмет Али Акгюль французской спортивной газете L'Equipe, передает Fotospor, пишет УНН.

Французское спортивное издание L'Equipe сообщило, что за интервью с нашим национальным стрелком Юсуфом Дикечем просили 30 тысяч евро, - говорится в сообщении.

Указывается, что журналистам L'Equipe, прибывшим в Стамбул, была озвучена цифра - 1 млн турецких лир, что составляло 27 300 евро. Впоследствии цену якобы подняли до 30 тыс. евро.

Эта информация вызвала возмущение некоторых представителей в спортивных экспертных и журналистских кругах Турции, учитывая престиж и популярность L'Equipe.

Желание L'Equipe взять интервью у Юсуфа Дикеча было очень важным... Это было бы источником престижа и репутации не только для Юсуфа Дикеча, но и для Турции - говорится в статье.

Сейчас официальных комментариев от спортсмена по этой ситуации не поступало.

Справочно

Олимпийский чемпион из Турции Юсуф Дикеч, который в паре с Шеввал Тархан получил серебро на Играх по стрельбе из пневматического пистолета, решил оформить право на свою особую позу, которая стала поводом для мемов и копирования по всему миру.

Напомним

Украинский спортсмен Сергей Кулиш получил серебряную медаль на Олимпийских играх. Он занял второе место в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 50 метров.