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Турецьке дослідження: CoronaVac ефективніша у 2 дозах і майже не має “побочки”

Турецьке дослідження: CoronaVac ефективніша у 2 дозах і майже не має “побочки”

Київ • УНН

 • 21392 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Турецьке дослідження, проведене університетом Celal Bayar в західній провінції Маніса, довело, що вакцина CoronaVac розроблена китайським Sinovac, підвищує імунітет на 99%. Однак у дослідженні вказується, що відповідь антитіл вища, коли вводять із інтервалом дві дози вакцини. Про це пише УНН з посиланням на Daily Sabah.

Деталі

CoronaVac була першою вакциною, яка була введена в Туреччині з січня. Вона все ще становить основну частину поточної програми вакцинації, до якої минулого тижня додалась вакцина Pfizer.

Дослідження університету є найповнішим у своєму роді щодо вакцини CoronaVac в Туреччині. Дослідники проводять кількісні та якісні тести на антитіла в сполуках між спайковим білком SARS-CoV-2 та рецептор-зв’язуючим доменом (RB). У період з 11 січня по 18 березня дослідники провели тести серед 1053 людей, які не мають антитіл до SARS-CoV-2. Усі вони були працівниками охорони здоров’я.

“Після першої дози рівень вироблення антитіл становив 25%, але піднявся вище до 97% (99% для жінок) після другої дози”, — розповіли дослідники.

Дослідження також виявило дуже низький рівень побічних ефектів серед вакцинованих. Частота людей, які страждають від незначних побічних ефектів, таких як біль у місці, де вводять вакцину, і головний біль була нижче 25%. “Серйозні побічні ефекти були нижче 1%”, — сказали дослідники.

Дослідники наголосили, що високий рівень антитіл не означає, що вакцина забезпечує 100% захист, і люди повинні дотримуватися захисних заходів навіть після вакцинації.

CoronaVac в Україні

5 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що вакцина CoronaVac пройшла всі лабораторні дослідження і вже розпочато її доставлення в усі регіони. Степанов повідомив, що цю вакцину буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експерта ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор. 

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