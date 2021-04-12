В Україні стартує вакцинація від COVID-19 китайською CoronaVac

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“CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження та розпочинаємо доставлення вакцини в області. Вакцину CoronaVac буде надано поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні”, — повідомив він.

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Технологія виготовлення вакцини проста і зрозуміла, CoronaVac — інактивована, тобто на основі “вбитого” вірусу, додає міністр.

“Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні — АКДП проти дифтерії, кашлюка і правця — інактивована. Цю вакцину успішно використовують у багатьох країнах світу. До слова, Президент Туреччини Таїп Ердоган подав особистий приклад і вакцинувався вакциною CoronaVac”, — резюмував Степанов.

Що відомо про CoronaVac

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Вакцину CoronaVac активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.

Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac.

CoronaVac в Україні

25 березня до України з Китаю прибула перша партія (215 тис. доз) із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac.

Фахівці Університету імені Богомольця повідомили, що китайська вакцина CoronaVac має ефективність 83%.

Окрім цього технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.