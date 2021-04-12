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В Украине стартует вакцинация от COVID-19 китайской CoronaVac

В Украине стартует вакцинация от COVID-19 китайской CoronaVac

Киев  •  УНН

 • 16537 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале вакцинации вакциной CoronaVac, передает УНН со ссылкой на его Facebook.

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"CoronaVac едет в регионы. Мы завершили все лабораторные исследования и начинаем доставки вакцины в области. Вакцину CoronaVac будет предоставлено полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании", - сообщил он.

Детали

Технология изготовления вакцины проста и понятна, CoronaVac - инактивированная, то есть на основе "убитого" вируса, добавляет министр.

"Мы живем рядом с инактивированными вакцинами десятки лет. Самая известная всем мамам в Украине - АКДС против дифтерии, коклюша и столбняка - инактивированная. Эту вакцину успешно используют во многих странах мира. К слову, Президент Турции Тайип Эрдоган подал личный пример и вакцинировался вакциной CoronaVac", - резюмировал Степанов.

Что известно о CoronaVac

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Вакцину CoronaVac активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.
Прививку вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ней привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac.

CoronaVac в Украине

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac.

Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.

Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, исключает человеческий фактор.

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