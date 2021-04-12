Турецкое исследования: CoronaVac эффективнее в 2 дозах и почти не имеет "побочки"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Турецкое исследование, проведенное университетом Celal Bayar в западной провинции Мугла, показало, что вакцина CoronaVac разработана китайским Sinovac, повышает иммунитет на 99%. Однако в исследовании указывается, что ответ антител выше, когда вводят с интервалом две дозы вакцины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Детали
CoronaVac была первой вакциной, которая была введена в Турции с января. Она все еще составляет основную часть текущей программы вакцинации, к которой на прошлой неделе добавилась вакцина Pfizer.
Исследования университета является полным в своем роде по вакцине CoronaVac в Турции. Исследователи проводят количественные и качественные тесты на антитела в соединениях между спаечным белком SARS-CoV-2 и рецептор-связывающим доменом (RB). В период с 11 января по 18 марта исследователи провели тесты среди 1053 людей, которые не имеют антител к SARS-CoV-2. Все они были работниками здравоохранения.
"После первой дозы уровень выработки антител составлял 25%, но поднялся выше до 97% (99% для женщин) после второй дозы", - рассказали исследователи.
Исследование также выявило очень низкий уровень побочных эффектов среди вакцинированных. Частота людей, страдающих от незначительных побочных эффектов, таких как боль в месте, где вводят вакцину, и головная боль была ниже 25%. "Серьезные побочные эффекты были ниже 1%", - сказали исследователи.
Исследователи отметили, что высокий уровень антител не означает, что вакцина обеспечивает 100% защиту, и люди должны соблюдать защитные меры даже после вакцинации.
CoronaVac в Украине
5 марта в Украину из Китая прибыла первая партия (215 тыс. доз) из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вакцина CoronaVac прошла все лабораторные исследования и уже начато ее доставку во все регионы. Степанов сообщил, что эту вакцину будет предоставлено полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании.
Специалисты Университета имени Богомольца сообщили, что китайская вакцина CoronaVac имеет эффективность 83%.
Кроме этого технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, что исключает человеческий фактор.