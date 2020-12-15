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Туреччина чекає виконання обіцянок ЄС про повноправне членство — Ердоган

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Туреччина бореться за мир і безпеку не тільки всередині країни, а й у всьому Кавказькому регіоні, і не заслуговує санкцій з боку ЄС і США. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Anadolu, передає УНН.

Туреччина чекає виконання обіцянок ЄС про повноправне членство — Ердоган

“Туреччина чекає від ЄС не санкцій, а виконання своїх обіцянок про повноправне членство в організації. Також ми чекаємо від нашого партнера по Північноатлантичному альянсу — США не санкцій, а підтримки в боротьбі з терористичними організаціями і силами, які намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні”, — заявив Ердоган.

За його словами, Нагірний Карабах — це більше не заморожений конфлікт.

“З перемогою в Нагірному Карабасі на Кавказі почалася нова епоха. Після цього в регіоні буде створено новий статус-кво, де конфлікт зміниться миром, напруженість — співпрацею, ворожнеча — добросусідством”, — сказав президент Туреччини.

Він додав, що турецька економіка готова до будь-яких важких випробувань, нових можливостей і різним сценаріям: “Зараз ми переживаємо такий період в глобальній економіці, який можливо увійде в історію”.

Як повідомляв УНН 14 грудня США ввели санкції проти Туреччини через придбання російської зброї. У МЗС Туреччини у відповідь на це закликали США переглянути це “несправедливе рішення”. Раніше Євросоюз розширив санкції проти Туреччини через буріння в Середземному морі.

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