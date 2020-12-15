Турция ждет выполнения обещаний ЕС о полноправном членстве — Эрдоган
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Турция борется за мир и безопасность не только внутри страны, но и во всем Кавказком регионе, и не заслуживает санкций со стороны ЕС и США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.
“Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу — США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе”, — заявил Эрдоган.
По его словам, Нагорный Карабах — это больше не замороженный конфликт.
“С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт сменится миром, напряженность — сотрудничеством, вражда — добрососедством”, — сказал президент Турции.
Он добавил, что турецкая экономика готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям: “Сейчас мы переживаем такой период в глобальной экономике, который возможно войдет в историю”.
Как сообщал УНН, 14 декабря США ввели санкции против Турции из-за приобретения российского оружия. В МИД Турции в ответ на это призвали США пересмотреть это “несправедливое решение”. Ранее Евросоюз расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море.