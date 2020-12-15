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Турция ждет выполнения обещаний ЕС о полноправном членстве — Эрдоган

Киев • УНН

 • 12389 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Турция борется за мир и безопасность не только внутри страны, но и во всем Кавказком регионе, и не заслуживает санкций со стороны ЕС и США. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.

Турция ждет выполнения обещаний ЕС о полноправном членстве — Эрдоган

“Турция ждет от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации. Также мы ждем от нашего партнера по Североатлантическому альянсу — США не санкций, а поддержки в борьбе с террористическими организациями и силами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в регионе”, — заявил Эрдоган.

По его словам, Нагорный Карабах — это больше не замороженный конфликт.

“С победой в Нагорном Карабахе на Кавказе началась новая эпоха. После этого в регионе будет создан новый статус-кво, где конфликт сменится миром, напряженность — сотрудничеством, вражда — добрососедством”, — сказал президент Турции.

Он добавил, что турецкая экономика готова к любым трудным испытаниям, новым возможностям и различным сценариям: “Сейчас мы переживаем такой период в глобальной экономике, который возможно войдет в историю”.

Как сообщал УНН, 14 декабря США ввели санкции против Турции из-за приобретения российского оружия. В МИД Турции в ответ на это призвали США пересмотреть это “несправедливое решение”. Ранее Евросоюз расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море.

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