Турчинов відповів на інсинуації Лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони прокоментував Олександр Турчинов “точну інформацію російського МЗС щодо українського наступу”. Про це повідомила прес-служба РНБО України, передає УНН.
“Викритий” очільником російського МЗС Сергієм Лавровим “запланований в останню декаду грудня наступ української армії разом з американськими і британськими інструкторами на збройні сили РФ”, як й інші його пасажі, на кшталт “нацистського” і “неонацистського режиму” тощо, можна прокоментувати однією фразою. Зроблю це зрозумілою росіянам мовою: “Бред сивой кобылы!”, вибачте, “сивого мерина”, — сказав Секретар РНБО України.
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Як повідомляв УНН, голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що буцімто українська влада планує здійснити “збройну провокацію” на адмінмежі материкової України та окупованого Криму наприкінці грудня.
Щодо статусу окупованого Донбасу він також зробив заяву, відмежувавшись від охоплених війною територій, які де-факто опинились на положенні регіонів із замороженим конфліктом.
Також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав ескападу Лаврова “абсолютною вигадкою”.