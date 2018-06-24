У Придністров'ї відповіли на резолюцію ООН про виведення російських миротворців

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Російські миротворці на території Придністров’я займаються забезпеченням миру і безпеки, рішення про їх виведення не можна приймати без думки влади регіону, повідомляється на сайті МЗС невизнаної Придністровської Молдавської республіки (ПМР), передає УНН.

“Жодні рішення про зміну формату миротворчої операції під егідою Росії не можуть бути прийняті без урахування думки Придністров’я”, — заявили в “МЗС республіки”.

Там додали, що присутність російських миротворців в регіоні відображена документально, а зміна формату місії можливо тільки після того, як конфлікт між Молдовою і ПМР буде врегульовано. У міністерстві також звернулися до влади Молдови із закликом зосередитися на “дієвій роботі за столом переговорів”.

Як повідомляв УНН, Придністров’я має стати повноцінною частиною Молдови. Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Трускавці.

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