Тупицький хоче заблокувати відбір суддів КСУ за квотою президента: суд розгляне його позов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Київський Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, в якому останній вимагає скасувати відбір суддів КСУ за квотою президента. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт ОАСК.
Деталі
Зазначається, що ОАСК відкрив провадження за позовом проти Офісу президента та конкурсної комісії з відбору суддів КСУ за квотою президента.
Позивачі Олександр Тупицький і колишній суддя КСУ Олександр Касмінін оскаржують дії конкурсної комісії та Офісу президента України щодо розміщення оголошення конкурсу на веб-сайті офіційного інтернет-представництва президента.
Також зазначається, що суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.
Додамо
17 серпня Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду.
Тоді ж Офіс Президента подав апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду про визнання незаконним звільнення Олександра Тупицького з посади судді КСУ.
9 вересня Подільський районний суд Києва відмовив захисту Тупицького, указ про скасування призначення суддею КСУ, якого визнав незаконним Верховний Суд, у поверненні обвинувального акту у його справі прокурору.
Раніше захист Тупицького клопотав про повернення обвинувального акта прокурору.
Контекст
Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.
Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
Наприкінці жовтня ДБР розпочало інше кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.
16 липня вже цього року Тупицькому повідомили про ще одну підозру - цього разу у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КСУ, втручанні в онлайн-систему Держказначейства.