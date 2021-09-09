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Суд відмовив Тупицькому у поверненні його справи прокурору

Суд відмовив Тупицькому у поверненні його справи прокурору

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Подільський районний суд Києва відмовив захисту Олександра Тупицького, указ про скасування призначення суддею Конституційного Суду Україна якого визнав незаконним Верховний Суд, у поверненні обвинувального акту у його справі прокурору. Засідання щодо обрання Тупицькому запобіжного заходу продовжилося, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У задоволенні клопотання... про повернення обвинувального акту відмовити”, — сказала суддя.

Деталі

Таким чином суд продовжив засідання щодо розгляду клопотання прокурора про застосування до Тупицького запобіжного заходу у вигляді застави обсягом 45 тис. грн і покладання на нього певних обов’язків, зокрема він мав би здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками у справі, носити електронний засіб контролю, а також утриматися від відвідування Конституційного Суду.

Що було раніше

Захист Тупицького клопотав про повернення обвинувального акта прокурору.

Про справу

Обвинувачення наполягає, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Окрім того, за даними ДБР, колишній голова КСУ у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

“Ексголова КСУ відповідатиме перед судом за: завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України); підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України). У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років”, — повідомили в ДБР.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало інше кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

А 16 липня вже цього року Тупицькому повідомили про ще одну підозру - цього разу у незаконному використанні ключа підпису платіжних документів КСУ, втручанні в онлайн-систему Держказначейства.

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