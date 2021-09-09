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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд отказал Тупицкому в возвращении его дела прокурору

Суд отказал Тупицкому в возвращении его дела прокурору

Киев  •  УНН

 • 18847 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Подольский районный суд Киева отказал защите Александра Тупицкого, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, в возвращении обвинительного акта по его делу прокурору. Заседание по избранию Тупицкому меры пресечения продолжилось, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"В удовлетворении ходатайства... о возвращении обвинительного акта отказать", - сказала судья.

Детали

Таким образом, суд продолжил заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о применении в отношении Тупицкого меры пресечения в виде залога в размере 45 тыс. грн и возложении на него определенных обязанностей, в частности он должен был бы сдать загранпаспорт, воздержаться от общения со свидетелями по делу, носить электронное средство контроля, а также воздержаться от посещения Конституционного Суда.

Что было ранее

Защита Тупицкого ходатайствовала о возвращении обвинительного акта прокурору.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

"Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины); подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало другое уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

А 16 июля уже этого года Тупицкому сообщили о еще одном подозрении - на этот раз в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

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