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Тупицкий хочет заблокировать отбор судей КСУ по квоте президента: суд рассмотрит его иск

Тупицкий хочет заблокировать отбор судей КСУ по квоте президента: суд рассмотрит его иск

Киев  •  УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Киевский Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, в котором последний требует отменить отбор судей КСУ по квоте президента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ОАСК.

Детали

Отмечается, что ОАСК открыл производство по иску против Офиса президента и конкурсной комиссии по отбору судей КСУ по квоте президента.

Истцы Александр Тупицкий и бывший судья КСУ Александр Касминин оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента Украины по размещению объявления конкурса на сайте официального интернет-представительства президента.
Также отмечается, что суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Добавим

17 августа Верховный Суд признал противоправным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда.

Тогда же Офис Президента подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании незаконным увольнения Александра Тупицкого с должности судьи КСУ.

9 сентября Подольский районный суд Киева отказал защите Тупицкого, указ об отмене назначения судьей КСУ, которого признал незаконным Верховный Суд, в возвращении обвинительного акта по его делу прокурору.

Ранее защита Тупицкого ходатайствовала о возвращении обвинительного акта прокурору.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще во времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому по отстранению Тупицкого с должности председателя КСУ.

В конце октября ГБР начало другое уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

16 июля уже в этом году Тупицкому сообщили о еще одном подозрении - на этот раз в незаконном использовании ключа подписи платежных документов КСУ, вмешательстве в онлайн-систему Госказначейства.

Украинские Национальные Новости

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