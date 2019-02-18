ЦВК підготувала 120 тренерів для навчання членів виборчих комісій

За підсумками тренінгу учасники навчання отримали відповідні сертифікати. Починаючи з 27 лютого, підготовлені тренери проведуть навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій. Загалом заплановано провести 106 тренінгів для членів ОВК та 387 – для членів ДВК, в яких візьмуть участь близько 78 тис. представників ОВК та ДВК по всій Україні.

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала ще 79 спостерігачів на виборах.

Нагадаємо, Україна очікує на президентських виборах 150 спостерігачів з Канади, також прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.