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ЦВК підготувала 120 тренерів для навчання членів виборчих комісій

ЦВК підготувала 120 тренерів для навчання членів виборчих комісій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Центральна виборча комісія провела навчання і підготувала понад 120 тренерів для майбутнього навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України. Про це повідомляє прес-служба Секретаріату Центральної виборчої комісії, передає УНН.

За підсумками тренінгу учасники навчання отримали відповідні сертифікати. Починаючи з 27 лютого, підготовлені тренери проведуть навчання членів окружних та дільничних виборчих комісій. Загалом заплановано провести 106 тренінгів для членів ОВК та 387 – для членів ДВК, в яких візьмуть участь близько 78 тис. представників ОВК та ДВК по всій Україні.

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала ще 79 спостерігачів на виборах.

Нагадаємо, Україна очікує на президентських виборах 150 спостерігачів з Канади, також прибудуть 850 спостерігачів ОБСЄ.

Вибори президента призначені на 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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