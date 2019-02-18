ЦИК подготовила 120 тренеров для обучения членов избирательных комиссий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия провела обучение и подготовила более 120 тренеров для будущего обучения членов окружных и участковых избирательных комиссий по выборам Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
По итогам тренинга участники обучения получили соответствующие сертификаты. Начиная с 27 февраля, подготовленные тренеры проведут обучение членов окружных и участковых избирательных комиссий. Всего запланировано провести 106 тренингов для членов ОИК и 387 - для членов УИК, в которых примут участие около 78 тыс. представителей ОИК и УИК по всей Украине.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала еще 79 наблюдателей на выборах.
Напомним, Украина ожидает на президентских выборах 150 наблюдателей из Канады, также прибудут 850 наблюдателей ОБСЕ.
Выборы президента назначены на 31 марта 2019 года.