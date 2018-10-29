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ЦВК Грузії обробив 99,95% бюлетенів

ЦВК Грузії обробив 99,95% бюлетенів

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Станом на 09:30 29 жовтня Центрвиборчком Грузії обробив 99,95% голосів виборців, передає УНН з посиланням на дані, представлені на сайті ЦВК Грузії.

Так як ніхто з кандидатів не набрав більше 50% голосів, президента обиратимуть у другому турі. За крісло президента змагатимуться Саломе Зурабішвілі (38,63%) і Григол Вашадзе (37,74%).

Як зазначається обох кандидатів на посаду президента Грузії об'єднує той факт, що раніше вони працювали главами міністерства закордонних справ країни, у них відсутня симпатія до Росії, а діяльність спрямована на зближення з ЄС і НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Явка на виборах у Грузії склала 46,74%

Як повідомляв УНН, вибори, на яких громадяни Грузії в ході прямого всенародного голосування в останній раз в історії обирають главу держави, стали новим етапом проведеної в країні конституційної реформи, що перетворює її в парламентську республіку. Після закінчення повноважень майбутнього президента його наступника в 2023 року будуть вибирати вже парламент і представники регіонів. При цьому основні владні повноваження будуть зосереджені в руках прем’єр-міністра, в той час як президент буде наділений церемоніальними функціями.

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