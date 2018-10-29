ЦИК Грузии обработал 99,95% бюллетеней

Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, президента будут избирать во втором туре. За кресло президента будут соревноваться Саломе Зурабишвили (38,63%) и Григол Вашадзе (37,74%).



Как отмечется, обоих кандидатов на пост президента Грузии объединяет тот факт, что ранее они работали главами министерства иностранных дел страны, у них отсутствует симпатия к России, а деятельность направлена ​​на сближение с ЕС и НАТО.



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Как сообщал УНН, выборы, на которых граждане Грузии в ходе прямого всенародного голосования в последний раз в истории выбирают главу государства, стали новым этапом проводимой в стране конституционной реформы, превращает ее в парламентскую республику. После окончания полномочий будущего президента его преемника в 2023 году будут выбирать уже парламент и представители регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра, в то время как президент будет наделен церемониальными функциями.