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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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8 марта, 10:25 • 119010 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157976 просмотра

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7 марта, 17:42 • 149354 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138881 просмотра

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ЦИК Грузии обработал 99,95% бюллетеней

ЦИК Грузии обработал 99,95% бюллетеней

Киев  •  УНН

 • 8382 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. По состоянию на 9:30 29 октября Центризбирком Грузии обработал 99,95% голосов избирателей, передает УНН со ссылкой на данные, представленные на сайте ЦИК Грузии.

Так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, президента будут избирать во втором туре. За кресло президента будут соревноваться Саломе Зурабишвили (38,63%) и Григол Вашадзе (37,74%).

Как отмечется, обоих кандидатов на пост президента Грузии объединяет тот факт, что ранее они работали главами министерства иностранных дел страны, у них отсутствует симпатия к России, а деятельность направлена ​​на сближение с ЕС и НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Явка на выборах в Грузии составила 46,74%

Как сообщал УНН, выборы, на которых граждане Грузии в ходе прямого всенародного голосования в последний раз в истории выбирают главу государства, стали новым этапом проводимой в стране конституционной реформы, превращает ее в парламентскую республику. После окончания полномочий будущего президента его преемника в 2023 году будут выбирать уже парламент и представители регионов. При этом основные властные полномочия будут сосредоточены в руках премьер-министра, в то время как президент будет наделен церемониальными функциями.

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