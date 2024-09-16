Цього тижня Кабмін на засіданні Ради представить проєкт закону про державний бюджет - нардеп
Київ • УНН
Уряд представить проєкт держбюджету на 2025 рік у Верховній Раді 20 вересня. Документ передбачає доходи 2 трлн грн, видатки 3,6 трлн грн, з яких 2,22 трлн грн на оборону.
Кабінет міністрів у пʼятницю, 20 вересня, має представити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік на засіданні Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
У пʼятницю, 20 вересня, уряд має представити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. З цього ми починаємо бюджетний процес
Він також розповів процедуру розгляду проєкту держбюджету:
- проєкт має бути представлений на засіданні Ради. За результатами обговорення парламент може прийняти рішення про його відхилення. У випадку, якщо так станеться, то уряд має у 7-денний строк подати законопроєкт з внесенням змін;
- не пізніше 1 жовтня депутати та комітети подають правки;
- до 1 жовтня Рахункова палата проводить експертизу і подає свої висновки Верховній Раді;
- бюджетний комітет не пізніше 15 жовтня року має розглянути всі правки, висновки Рахункової палати і підготувати документ до розгляду;
- не пізніше 20 жовтня Верховна Рада має розглянути держбюджет у першому читанні. Розгляд починається з доповіді голови бюджетного комітету. (у випадку якщо дотримані всі терміни);
- у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада, уряд подає до Верховної Ради проєкт бюджету, підготовлений до 2 читання;
- голосування у другому читанні має відбутись не пізніше 20 листопада. (у випадку якщо дотримані всі терміни);
- за результатами розгляду Верховна Рада може одразу проголосувати проєкт закону про держбюджет у другому читанні та в цілому;
- якщо ж далі виникають суперечності, то розгляд переноситься на третє читання, але згідно з процедурою держбюджет має бути ухвалений до 1 грудня.
Доповнення
13 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік з доходами 2 трлн грн та видатками 3,6 трлн грн. Пріоритетом є оборона, на яку виділять щонайменше 2,22 трлн грн, а також соціальний захист та підтримка регіонів.
Також у проєкт Держбюджету-2025 заклали курс 45 грн/долар та інфляцію 9,5%.
Окрім того, у проєкті держбюджету-2025 прожитковий мінімум залишиться на рівні 2920 грн, а мінімальна зарплата - 8000 грн. Ці показники не змінюються порівняно з 2024 роком.