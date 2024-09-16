Цього тижня Кабмін на засіданні Ради представить проєкт закону про державний бюджет - нардеп

ukenru
08:43 • 13886 перегляди

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 90770 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 140682 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 192864 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 145737 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 129215 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124887 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 163835 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76840 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84899 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
88 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 78525 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 72227 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 70100 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 70512 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 65828 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 47670 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 192804 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 163807 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 197465 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 531059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2696 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 11160 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 20239 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 43142 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41844 перегляди
Актуальне
Цього тижня Кабмін на засіданні Ради представить проєкт закону про державний бюджет - нардеп

Цього тижня Кабмін на засіданні Ради представить проєкт закону про державний бюджет - нардеп

Київ • УНН

 • 70629 перегляди

Уряд представить проєкт держбюджету на 2025 рік у Верховній Раді 20 вересня. Документ передбачає доходи 2 трлн грн, видатки 3,6 трлн грн, з яких 2,22 трлн грн на оборону.

Кабінет міністрів у пʼятницю, 20 вересня, має представити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік на засіданні Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

У пʼятницю, 20 вересня, уряд має представити проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. З цього ми починаємо бюджетний процес

- написав Гончаренко.

Він також розповів процедуру розгляду проєкту держбюджету:

  • проєкт має бути представлений на засіданні Ради. За результатами обговорення парламент може прийняти рішення про його відхилення. У випадку, якщо так станеться, то уряд має у 7-денний строк подати законопроєкт з внесенням змін;
  • не пізніше 1 жовтня депутати та комітети подають правки;
  • до 1 жовтня Рахункова палата проводить експертизу і подає свої висновки Верховній Раді;
  • бюджетний комітет не пізніше 15 жовтня року має розглянути всі правки, висновки Рахункової палати і підготувати документ до розгляду;
  • не пізніше 20 жовтня Верховна Рада має розглянути держбюджет у першому читанні. Розгляд починається з доповіді голови бюджетного комітету. (у випадку якщо дотримані всі терміни);
  • у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада, уряд подає до Верховної Ради проєкт бюджету, підготовлений до 2 читання;
  • голосування у другому читанні має відбутись не пізніше 20 листопада. (у випадку якщо дотримані всі терміни);
  • за результатами розгляду Верховна Рада може одразу проголосувати проєкт закону про держбюджет у другому читанні та в цілому;
  • якщо ж далі виникають суперечності, то розгляд переноситься на третє читання, але згідно з процедурою держбюджет має бути ухвалений до 1 грудня.

Доповнення

13 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік з доходами 2 трлн грн та видатками 3,6 трлн грн. Пріоритетом є оборона, на яку виділять щонайменше 2,22 трлн грн, а також соціальний захист та підтримка регіонів.

Також у проєкт Держбюджету-2025 заклали курс 45 грн/долар та інфляцію 9,5%.

Окрім того, у проєкті держбюджету-2025 прожитковий мінімум залишиться на рівні 2920 грн, а мінімальна зарплата - 8000 грн. Ці показники не змінюються порівняно з 2024 роком.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54