На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

Кабинет министров в пятницу, 20 сентября, должен представить проект закона о государственном бюджете на 2025 год на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

В пятницу, 20 сентября, правительство должно представить проект закона о государственном бюджете на 2025 год. С этого мы начинаем бюджетный процесс - написал Гончаренко.

Он также рассказал процедуру рассмотрения проекта госбюджета:

проект должен быть представлен на заседании Совета. По результатам обсуждения парламент может принять решение о его отклонении. В случае, если так произойдет, то правительство должно в 7-дневный срок подать законопроект с внесением изменений;

не позднее 1 октября депутаты и комитеты подают правки;



до 1 октября Счетная палата проводит экспертизу и подает свои выводы Верховной Раде;



бюджетный комитет не позднее 15 октября года должен рассмотреть все правки, выводы Счетной палаты и подготовить документ к рассмотрению;



не позднее 20 октября Верховная Рада должна рассмотреть госбюджет в первом чтении. Рассмотрение начинается с доклада главы бюджетного комитета (в случае если соблюдены все сроки);



в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, правительство подает в Верховную Раду проект бюджета, подготовленный ко 2 чтению;



голосование во втором чтении должно состояться не позднее 20 ноября (в случае если соблюдены все сроки);



по результатам рассмотрения Верховная Рада может сразу проголосовать проект закона о госбюджете во втором чтении и в целом;



если же дальше возникают противоречия, то рассмотрение переносится на третье чтение, но согласно процедуре госбюджет должен быть принят до 1 декабря.



Дополнение

13 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год с доходами 2 трлн грн и расходами 3,6 трлн грн. Приоритетом является оборона, на которую выделят не менее 2,22 трлн грн, а также социальная защита и поддержка регионов.

Также в проект Госбюджета-2025 заложили курс 45 грн/доллар и инфляцию 9,5%.

Кроме того, в проекте госбюджета-2025 прожиточный минимум останется на уровне 2920 грн, а минимальная зарплата - 8000 грн. Эти показатели не меняются по сравнению с 2024 годом.