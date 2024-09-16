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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 11:25  •  17784 просмотра

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Правительство представит проект госбюджета на 2025 год в Верховной Раде 20 сентября. Документ предусматривает доходы 2 трлн грн, расходы 3,6 трлн грн, из которых 2,22 трлн грн на оборону.

Кабинет министров в пятницу, 20 сентября, должен представить проект закона о государственном бюджете на 2025 год на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

В пятницу, 20 сентября, правительство должно представить проект закона о государственном бюджете на 2025 год. С этого мы начинаем бюджетный процесс

- написал Гончаренко.

Он также рассказал процедуру рассмотрения проекта госбюджета:

  • проект должен быть представлен на заседании Совета. По результатам обсуждения парламент может принять решение о его отклонении. В случае, если так произойдет, то правительство должно в 7-дневный срок подать законопроект с внесением изменений;
  • не позднее 1 октября депутаты и комитеты подают правки;
  • до 1 октября Счетная палата проводит экспертизу и подает свои выводы Верховной Раде;
  • бюджетный комитет не позднее 15 октября года должен рассмотреть все правки, выводы Счетной палаты и подготовить документ к рассмотрению;
  • не позднее 20 октября Верховная Рада должна рассмотреть госбюджет в первом чтении. Рассмотрение начинается с доклада главы бюджетного комитета (в случае если соблюдены все сроки);
  • в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, правительство подает в Верховную Раду проект бюджета, подготовленный ко 2 чтению;
  • голосование во втором чтении должно состояться не позднее 20 ноября (в случае если соблюдены все сроки);
  • по результатам рассмотрения Верховная Рада может сразу проголосовать проект закона о госбюджете во втором чтении и в целом;
  • если же дальше возникают противоречия, то рассмотрение переносится на третье чтение, но согласно процедуре госбюджет должен быть принят до 1 декабря.

Дополнение

13 сентября Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год с доходами 2 трлн грн и расходами 3,6 трлн грн. Приоритетом является оборона, на которую выделят не менее 2,22 трлн грн, а также социальная защита и поддержка регионов.

Также в проект Госбюджета-2025 заложили курс 45 грн/доллар и инфляцию 9,5%.

Кроме того, в проекте госбюджета-2025 прожиточный минимум останется на уровне 2920 грн, а минимальная зарплата - 8000 грн. Эти показатели не меняются по сравнению с 2024 годом.

Павел Башинский

Павел Башинский

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