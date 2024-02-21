Цього року НАБУ пройде перший в його історії незалежний аудит - Кривонос

Цього року відбудеться перший в історії незалежний аудит Національного антикорупційного бюро України, який буде проведено незалежними експертами.

Про це під час брифінгу розповів директор НАБУ Семен Кривонос, передає кореспондент УНН.

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Я наголошую, що в цьому році у НАБУ чекає перший в його історії, в історії установи незалежний аудит, який буде проведено незалежними експертами. Цей процес уже розпочався. Кабінетом міністрів направлені відповідні листи для надання кандидатів у цю комісію з перевірки діяльності бюро. Ми готові повністю сприяти цьому процесу і готові, і максимально прозоро будемо демонструвати його результати - сказав Кривонос.

Нагадаємо

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос наголосив на необхідності створення експертної установи при НАБУ з метою здобуття якісних доказів, пришвидшення досудового розслідування, мінімізації ризиків необґрунтованого втручання в діяльність НАБУ та САП.