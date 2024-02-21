В этом году НАБУ пройдет первый в его истории независимый аудит - Кривонос

В этом году состоится первый в истории независимый аудит Национального антикоррупционного бюро Украины, который будет проведен независимыми экспертами.

Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Семен Кривонос, передает корреспондент УНН.

Детали

Я подчеркиваю, что в этом году в НАБУ ждет первый в его истории, в истории учреждения независимый аудит, который будет проведен независимыми экспертами. Этот процесс уже начался. Кабинетом министров направлены соответствующие письма для предоставления кандидатов в эту комиссию по проверке деятельности бюро. Мы готовы полностью способствовать этому процессу и готовы, и максимально прозрачно будем демонстрировать его результаты - сказал Кривонос.

Напомним,

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил необходимость создания экспертного учреждения при НАБУ с целью получения качественных доказательств, ускорения досудебного расследования, минимизации рисков необоснованного вмешательства в деятельность НАБУ и САП.