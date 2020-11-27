Цього року прийняття бюджету “під ялинку” неможливе - Марченко

“Цього року це (прийняття бюджету в новорічну ніч - ред.) неможливо по одній простій причині, що у нас сесійними є наступний тиждень і ще один в середині грудня. Якщо говорити, що ялинку в середині грудня, то можна сказати, що і "під ялинку". Але варіантів, що це буде "під ялинку" в кінці року я не бачу навіть теоретично. Все може бути, звичайно. І що Верховна Рада з якихось причин не зможе в цей період часу ухвалили бюджет, а тому буде якась додаткова сесія… Це віртуальна історія. Сподіваюся, що все буде добре”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що вони трішки затрималися з бюджетом, парламент також здав його пізніше, а Мінфін узгодив вже ключові параметри з МВФ.

“Зараз ми вийшли на результат, і далі - це вже питання політичної волі, домовленостей і компромісів. І я сподіваюся, що в міністерства фінансів вистачить сил переконати депутатський корпус підтримати бюджет”, - додав міністр.

Нагадаємо, у "Слузі народу" заявили, що Держбюджет на 2021 рік прийматимуть "під ялинку".

Також нагадаємо, фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Його Кабмін схвалив напередодні, 26 листопада.