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В этом году принятие бюджета "под елку" невозможно - Марченко

В этом году принятие бюджета "под елку" невозможно - Марченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в этом году принятие бюджета в новогоднюю ночь невозможно, поскольку сессионной является следующая неделя и в середине декабря. Об этом он сказал в интервью ВВС, передает УНН.

"В этом году это (принятие бюджета в новогоднюю ночь - ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионными являются следующая неделя и еще одна в середине декабря. Если говорить, что елку в середине декабря, то можно сказать, что и "под елочку". Но вариантов, что это будет "под елку" в конце года я не вижу даже теоретически. Все может быть, конечно. И что Верховная Рада по каким-то причинам не сможет за это время принять бюджет, а потому будет какая-то дополнительная сессия... Это виртуальная история. Надеюсь, что все будет хорошо ", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что они немного задержались с бюджетом, парламент также сдал его позже, а Минфин согласовал уже ключевые параметры с МВФ.

"Сейчас мы вышли на результат, и дальше - это уже вопрос политической воли, договоренностей и компромиссов. И я надеюсь, что у министерства финансов хватит сил убедить депутатский корпус поддержать бюджет", - добавил министр.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что Госбюджет на 2021 будут принимать "под елку".

Также напомним, финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Его Кабмин одобрил накануне, 26 ноября.

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