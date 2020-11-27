В этом году принятие бюджета "под елку" невозможно - Марченко

"В этом году это (принятие бюджета в новогоднюю ночь - ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионными являются следующая неделя и еще одна в середине декабря. Если говорить, что елку в середине декабря, то можно сказать, что и "под елочку". Но вариантов, что это будет "под елку" в конце года я не вижу даже теоретически. Все может быть, конечно. И что Верховная Рада по каким-то причинам не сможет за это время принять бюджет, а потому будет какая-то дополнительная сессия... Это виртуальная история. Надеюсь, что все будет хорошо ", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что они немного задержались с бюджетом, парламент также сдал его позже, а Минфин согласовал уже ключевые параметры с МВФ.

"Сейчас мы вышли на результат, и дальше - это уже вопрос политической воли, договоренностей и компромиссов. И я надеюсь, что у министерства финансов хватит сил убедить депутатский корпус поддержать бюджет", - добавил министр.

Напомним, в "Слуге народа" заявили, что Госбюджет на 2021 будут принимать "под елку".

Также напомним, финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Его Кабмин одобрил накануне, 26 ноября.