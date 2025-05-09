Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм

Ціни на золото зміцнилися в п'ятницю, на тлі того, як інвестори купували злитки після більш раннього спаду під час торгів, тоді як ринки переключили свою увагу на торгові переговори між США та Китаєм у ці вихідні, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спотове золото зросло в ціні на 0,3% до $3316,29 за унцію за 04:48 за Гринвічем (06:48 за Києвом). Ф'ючерси на золото у США зміцнилися на 0,5% до $3321,60.

Спотове золото дещо втратило в ціні раніше під час сесії, торкнувшись мінімуму у $3274,38, на тлі того, як президент США Дональд Трамп оголосив про торгову угоду з Великою Британією в четвер.

Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про "проривну угоду". 10%-ний тариф на товари, імпортовані з Британії, залишається чинним, тоді як Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1% і надати більший доступ до товарів США.

"Покупка золота на спаді все ще в моді, що поки що обмежує рух у бік зниження, попри те, що попит на безпечну гавань певною мірою вичерпався через торгівельну угоду між США та Великою Британією", - сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

"Те, як розвиватимуться торгові переговори між США та Китаєм, може стати ключовим фактором у визначенні того, на якому боці ціни у $3300 золото торгуватиметься наступного тижня", - додав він.

Трамп також сказав, що очікує предметних переговорів між США та Китаєм з торгівлі у ці вихідні, і передбачив, що мито США для Пекіна у 145%, імовірно, буде знижено.

Золото, що традиційно розглядається як хедж проти економічної та політичної невизначеності, процвітає в умовах низьких відсоткових ставок.

Декілька посадових осіб Федеральної резервної системи США повинні виступити пізніше цього дня, щоб дати більш детальну інформацію про економіку та політику центрального банку країни. Це сталося після того, як у середу ФРС зберегла відсоткові ставки на колишньому рівні та попередила про зростання ризиків інфляції та безробіття.

Тим часом індійські торговці золотом цього тижня пропонували знижки на тлі слабкого попиту, у той час, як ослаблення рупії підняло місцеві ціни до майже рекордних максимумів, тоді як покупки в Китаї відновилися після свят.

Спотова ціна на срібло залишалася стабільною на рівні $32,48 за унцію, платина зросла на 0,5% до $980,55, а паладій зріс на 0,2% до $978,21.

Золото вперше піднялися в ціні вище $3500