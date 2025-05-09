Цены на золото укрепились на фоне ожиданий переговоров между США и Китаем

Цены на золото укрепились в пятницу, на фоне того, как инвесторы покупали слитки после более раннего спада во время торгов, тогда как рынки переключили свое внимание на торговые переговоры между США и Китаем в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовое золото выросло в цене на 0,3% до $3316,29 за унцию за 04:48 по Гринвичу (06:48 по Киеву). Фьючерсы на золото в США укрепились на 0,5% до $3321,60.

Спотовое золото несколько потеряло в цене ранее во время сессии, коснувшись минимума в $3274,38, на фоне того, как президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении с Великобританией в четверг.

Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о "прорывном соглашении". 10%-ный тариф на товары, импортируемые из Британии, остается в силе, тогда как Британия согласилась снизить свои пошлины до 1,8% с 5,1% и предоставить больший доступ к товарам США.

"Покупка золота на спаде все еще в моде, что пока что ограничивает движение в сторону снижения, несмотря на то, что спрос на безопасную гавань в определенной степени исчерпался из-за торговой сделки между США и Великобританией", - сказал главный аналитик рынка KCM Trade Тим Вотерер.

"То, как будут развиваться торговые переговоры между США и Китаем, может стать ключевым фактором в определении того, на какой стороне цены в $3300 золото будет торговаться на следующей неделе", - добавил он.

Трамп также сказал, что ожидает предметных переговоров между США и Китаем по торговле в эти выходные, и предсказал, что пошлина США для Пекина в 145%, вероятно, будет снижена.

Золото, традиционно рассматриваемое как хедж против экономической и политической неопределенности, процветает в условиях низких процентных ставок.

Несколько должностных лиц Федеральной резервной системы США должны выступить позже в этот день, чтобы дать более подробную информацию об экономике и политике центрального банка страны. Это произошло после того, как в среду ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне и предупредила о росте рисков инфляции и безработицы.

Между тем индийские торговцы золотом на этой неделе предлагали скидки на фоне слабого спроса, в то время, как ослабление рупии подняло местные цены до почти рекордных максимумов, тогда как покупки в Китае возобновились после праздников.

Спотовая цена на серебро оставалась стабильной на уровне $32,48 за унцию, платина выросла на 0,5% до $980,55, а палладий вырос на 0,2% до $978,21.

Золото впервые поднялись в цене выше $3500