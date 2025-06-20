Ціни на огірки в Україні зростають через дефіцит овоча
Київ • УНН
Ціни на огірки в Україні знову зростають, досягнувши 30–50 грн/кг, що на 13% вище, ніж тиждень тому. Причиною є скорочення пропозиції через зачистки в теплицях та несприятливі погодні умови, попри те, що загалом ціни на 16% нижчі за минулорічні.
Після нещодавнього зниження, ціни на огірки в Україні знову пішли вгору через скорочення пропозиції від місцевих господарств. Станом на сьогодні тепличні огірки коштують 30–50 грн/кг, що на 13% більше, ніж тиждень тому. Експерти попереджають, що подальше подорожчання може викликати проблеми зі збутом овоча. Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.
Деталі
За їхніми даними, ситуація на ринку змінилася на користь зростання цін, що пов’язано з обмеженою пропозицією продукції.
Причиною подорожчання овочів на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок
Крім того, зменшення обсягів постачання спостерігається і з літніх теплиць - через несприятливі погодні умови знизилися темпи збирання врожаю.
У результаті ціни на тепличні огірки на цей момент формуються в межах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня
Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року, огірки все ще залишаються дешевшими: нинішня середня ціна на 16% нижча за торішню. Проте учасники ринку застерігають: "подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції".
Будуть у дефіциті: весняні заморозки знищили майже половину врожаю черешні та вишні - EastFruit21.05.25, 17:15 • 2568 переглядiв