Ціни на огірки в Україні зростають через дефіцит овоча

Після нещодавнього зниження, ціни на огірки в Україні знову пішли вгору через скорочення пропозиції від місцевих господарств. Станом на сьогодні тепличні огірки коштують 30–50 грн/кг, що на 13% більше, ніж тиждень тому. Експерти попереджають, що подальше подорожчання може викликати проблеми зі збутом овоча. Про це повідомляє УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

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За їхніми даними, ситуація на ринку змінилася на користь зростання цін, що пов’язано з обмеженою пропозицією продукції.

Причиною подорожчання овочів на українському ринку є суттєве скорочення пропозиції цієї продукції з місцевих господарств. Так, практично у всіх тепличних комбінатах сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок – пояснюють експерти.

Крім того, зменшення обсягів постачання спостерігається і з літніх теплиць - через несприятливі погодні умови знизилися темпи збирання врожаю.

У результаті ціни на тепличні огірки на цей момент формуються в межах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня - зазначають аналітики.

Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року, огірки все ще залишаються дешевшими: нинішня середня ціна на 16% нижча за торішню. Проте учасники ринку застерігають: "подальше подорожчання у цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту цієї продукції".

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