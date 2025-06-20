Цены на огурцы в Украине растут из-за дефицита овоща

После недавнего снижения цены на огурцы в Украине снова выросли из-за сокращения предложения от местных хозяйств. По состоянию на сегодня тепличные огурцы стоят 30–50 грн/кг, что на 13% больше, чем неделю назад. Эксперты предупреждают, что дальнейшее подорожание может вызвать проблемы со сбытом овоща. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Детали

По их данным, ситуация на рынке изменилась в пользу роста цен, что связано с ограниченным предложением продукции.

Причиной подорожания овощей на украинском рынке является существенное сокращение предложения этой продукции из местных хозяйств. Так, практически во всех тепличных комбинатах сегодня проводятся зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что привело к значительному сокращению выборок – объясняют эксперты.

Кроме того, уменьшение объемов поставок наблюдается и из летних теплиц - из-за неблагоприятных погодных условий снизились темпы сбора урожая.

В результате цены на тепличные огурцы на данный момент формируются в пределах 30–50 грн/кг ($0,72–1,20/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели - отмечают аналитики.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, огурцы все еще остаются дешевле: нынешняя средняя цена на 16% ниже прошлогодней. Однако участники рынка предостерегают: "дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта этой продукции".

Будут в дефиците: весенние заморозки уничтожили почти половину урожая черешни и вишни - EastFruit