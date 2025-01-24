Ціни на картоплю в Україні знову зростають: назвали причини

Українські фермери знову підвищили ціни на картоплю, повідомили аналітики проекту EastFruit, пише УНН.

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"Після нетривалого періоду стабільності відпускні ціни на картоплю в Україні знову почали зростати", - повідомили аналітики.

Головною причиною чергового подорожчання називають "загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах". Справа в тому, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону, вказують у проекті.

Ситуація, що виникла, як повідомляється, уже вплинула на ціни, які з початку поточного тижня підвищилися до 20-30 грн/кг, що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається при цьому, що представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах. Фермери, своєю чергою, пов’язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості.

"Ціни на картоплю в Україні на сьогодні в середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Більше того, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, "підігрівані" інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку", - зазначають у проекті.

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