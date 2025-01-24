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Цены на картофель в Украине снова растут: назвали причины

Киев  •  УНН

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Украинские фермеры повысили цены на картофель до 20-30 грн/кг из-за сокращения предложения и проблем с хранением. Текущие цены на 16% выше, чем в прошлом году, и эксперты прогнозируют дальнейший рост.

Украинские фермеры снова повысили цены на картофель, сообщили аналитики проекта EastFruit, пишет УНН.

Детали

«После непродолжительного периода стабильности отпускные цены на картофель в Украине снова начали расти», - сообщили аналитики.

Главной причиной очередного подорожания называют «общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах». Дело в том, что многие украинские производители, которые не имеют мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона, указывают в проекте.

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Возникшая ситуация, как сообщается, уже повлияла на цены, которые с начала текущей недели повысились до 20-30 грн/кг, что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается при этом, что представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах. Фермеры, в свою очередь, связывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки: длительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, в 2024 году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

«Цены на картофель в Украине на сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, «подогреваемые» информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке», - отмечают в проекте.

Прогноз цен на овощи: почему украинцам стоит готовиться к подорожанию06.01.25, 10:49 • 64191 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
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