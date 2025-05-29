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Ціни на картоплю у росії зросли на 173%, влада закуповує її в Монголії - ЦПД

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

У росії виник дефіцит картоплі, ціни зросли на 173%. Щоб стримати їх, рф закуповує картоплю в Монголії, після закупівель в білорусі та Китаю.

Ціни на картоплю у росії зросли на 173%, влада закуповує її в Монголії - ЦПД

У росії картопля стала дефіцитним продуктом — ціни на неї зросли на 173%. Влада рф змушена закуповувати коренеплоди у Монголії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації передає УНН.

Деталі

За даними Центру, у рф намагаються стримати ріст цін на картоплю терміновими закупівлями в інших державах. Так, викупивши запас картоплі в білорусі та закупивши її в Китаю, росія не змогла покрити існуючий дефіцит. Тож почала закуповувати картоплю в Монголії. У травні звідти було завезено понад 4 тис. тонн "другого хліба".

Днями навіть путін був змушений визнати нестачу картоплі у рф. А росіяни дивуються, що росія, яка традиційно продавала картоплю Монголії, тепер змушена закуповувати її в держави, де цей овоч почали масово вирощувати лише 20 років тому 

- йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації додали, що подорожчання картоплі в рф на 173% зумовили санкції, інфляція та скорочення посівних площ.

Кризові явища в російській економіці наростають, і хоча в пропагандистських матеріалах рф економічно суверенна, насправді ж вона нездатна забезпечити власне населення навіть картоплею, додали у ЦПД.

Атака дронів у підмосков'ї: у ЦПД РНБО повідомили, що було уражено і чому це важливо28.05.25, 09:58 • 37327 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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