У росії картопля стала дефіцитним продуктом — ціни на неї зросли на 173%. Влада рф змушена закуповувати коренеплоди у Монголії. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації передає УНН.

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За даними Центру, у рф намагаються стримати ріст цін на картоплю терміновими закупівлями в інших державах. Так, викупивши запас картоплі в білорусі та закупивши її в Китаю, росія не змогла покрити існуючий дефіцит. Тож почала закуповувати картоплю в Монголії. У травні звідти було завезено понад 4 тис. тонн "другого хліба".

Днями навіть путін був змушений визнати нестачу картоплі у рф. А росіяни дивуються, що росія, яка традиційно продавала картоплю Монголії, тепер змушена закуповувати її в держави, де цей овоч почали масово вирощувати лише 20 років тому - йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації додали, що подорожчання картоплі в рф на 173% зумовили санкції, інфляція та скорочення посівних площ.

Кризові явища в російській економіці наростають, і хоча в пропагандистських матеріалах рф економічно суверенна, насправді ж вона нездатна забезпечити власне населення навіть картоплею, додали у ЦПД.

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