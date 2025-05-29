В россии картофель стал дефицитным продуктом — цены на него выросли на 173%. Власти рф вынуждены закупать корнеплоды в Монголии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации передает УНН.

Детали

По данным Центра, в рф пытаются сдержать рост цен на картофель срочными закупками в других государствах. Так, выкупив запас картофеля в беларуси и закупив его в Китае, россия не смогла покрыть существующий дефицит. Поэтому начала закупать картофель в Монголии. В мае оттуда было завезено более 4 тыс. тонн "второго хлеба".

На днях даже путин был вынужден признать нехватку картофеля в рф. А россияне удивляются, что россия, которая традиционно продавала картофель Монголии, теперь вынуждена закупать его у государства, где этот овощ начали массово выращивать лишь 20 лет назад - говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что подорожание картофеля в рф на 173% обусловили санкции, инфляция и сокращение посевных площадей.

Кризисные явления в российской экономике нарастают, и хотя в пропагандистских материалах рф экономически суверенна, на самом деле же она неспособна обеспечить собственное население даже картофелем, добавили в ЦПД.

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