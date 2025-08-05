"Ціна питання - 15 тис. доларів": у Києві накрили ще одну схему для відстрочки від мобілізації

У Києві повідомили про підозру учаснику схеми з продовженням групи інвалідності та допомогою у виїзді за кордон за 15 000 доларів, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

... повідомили про підозру чоловіку, який допомагав за гроші продовжити термін групи інвалідності, а згодом на цій підставі вирішити питання з виїздом чоловіка за кордон - повідомили у прокуратурі.

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За даними прокуратури, киянину, який має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням. Для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни.

"Ціна питання - 15 тис. доларів США", - зазначили у прокуратурі.

Вказано, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі.

"Після отримання грошей його затримали. Наразі затриманому повідомлено про підозру", - повідомили у прокуратурі.

Підозру, як вказано, повідомлено за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди), а також за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон).

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тис. гривень.

За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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