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"Цена вопроса - 15 тыс. долларов": в Киеве накрыли еще одну схему для отсрочки от мобилизации

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении мужчине, который за 15 тыс. долларов обещал продлить группу инвалидности и способствовать выезду за границу. Его задержали после получения денег, ему грозит до 9 лет тюрьмы.

"Цена вопроса - 15 тыс. долларов": в Киеве накрыли еще одну схему для отсрочки от мобилизации

В Киеве сообщили о подозрении участнику схемы с продлением группы инвалидности и помощью в выезде за границу за 15 000 долларов, сообщили во вторник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

... сообщили о подозрении мужчине, который помогал за деньги продлить срок группы инвалидности, а затем на этом основании решить вопрос с выездом мужчины за границу

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок которой истекает в августе 2025 года, мужчина обещал помочь с ее продлением. Для этого необходимо заключить декларацию с определенным врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где дадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны.

"Цена вопроса - 15 тыс. долларов США", - отметили в прокуратуре.

Указано, что подозреваемый старался быть очень осторожным - работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые.

"После получения денег его задержали. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении", - сообщили в прокуратуре.

Подозрение, как указано, сообщено по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды), а также по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

По ходатайству прокуроров мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в сумме 908 тыс. гривен.

За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За 17 тыс. долларов обещал «инвалидность» для выезда за границу: главе благотворительного фонда Кривого Рога объявили подозрение01.08.25, 13:00 • 3290 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
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