Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Графіки відключень електроенергії
Ціна на нафту тримається біля 100 доларів за барель у березні - Reuters

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Вартість Brent та WTI знизилася після заходів США щодо пом'якшення дефіциту. Попри падіння у п’ятницю, за тиждень ціни зросли через перебої у поставках. Goldman Sachs прогнозував, що середня ціна нафти марки Brent у березні перевищить 100 доларів за барель.

У п’ятницю, 13 березня, ціни на нафту в п’ятницю знизилися через те, що індійський танкер вийшов з Ормузької протоки, а США запропонували заходи, спрямовані на пом’якшення побоювань щодо поставок. Однак за загальними підсумками тижня вони все одно зросли через перебої у постачанні нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні подешевшали на 92 центи, або 0,9%, до 99,54 долара за барель о 12:34 за Гринвічем, але за тиждень зросли на 8%. Ціна нафти марки WTI з поставкою в квітні знизилася на 1,64 долара, або 1,7%, до 94,09 долара за барель, і за тиждень зросла на 4%.

У п’ятницю Goldman Sachs прогнозував, що середня ціна нафти марки Brent у березні перевищить 100 доларів за барель, а у квітні становитиме 85 доларів, оскільки ціни на енергоносії залишаються нестабільними через війну в Ірані, пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході та перебої у проходженні суден через Ормузьку протоку.

Ще одним сигналом того, що перебої можуть затягнутися, стало повідомлення джерел Reuters про те, що Іран розмістив у протоці близько десятка мін, що, ймовірно, ускладнить відновлення роботи цього важливого водного шляху.

Мінфін США запровадив тимчасовий дозвіл на закупівлю завантаженої на танкери російської нафти до 11 квітня.

