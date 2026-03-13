Ціна на нафту тримається біля 100 доларів за барель у березні - Reuters

У п’ятницю, 13 березня, ціни на нафту в п’ятницю знизилися через те, що індійський танкер вийшов з Ормузької протоки, а США запропонували заходи, спрямовані на пом’якшення побоювань щодо поставок. Однак за загальними підсумками тижня вони все одно зросли через перебої у постачанні нафти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні подешевшали на 92 центи, або 0,9%, до 99,54 долара за барель о 12:34 за Гринвічем, але за тиждень зросли на 8%. Ціна нафти марки WTI з поставкою в квітні знизилася на 1,64 долара, або 1,7%, до 94,09 долара за барель, і за тиждень зросла на 4%.

У п’ятницю Goldman Sachs прогнозував, що середня ціна нафти марки Brent у березні перевищить 100 доларів за барель, а у квітні становитиме 85 доларів, оскільки ціни на енергоносії залишаються нестабільними через війну в Ірані, пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході та перебої у проходженні суден через Ормузьку протоку.

Ще одним сигналом того, що перебої можуть затягнутися, стало повідомлення джерел Reuters про те, що Іран розмістив у протоці близько десятка мін, що, ймовірно, ускладнить відновлення роботи цього важливого водного шляху.

Мінфін США запровадив тимчасовий дозвіл на закупівлю завантаженої на танкери російської нафти до 11 квітня.