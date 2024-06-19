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Ціна на Ether зростає через закриття розслідування, яке проводило SEC

Київ • УНН

 • 21387 перегляди

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила своє розслідування щодо Ethereum Foundation, зменшивши занепокоєння щодо можливого регулювання другої за величиною криптовалюти.

Ціна на Ether зростає через закриття розслідування, яке проводило SEC

Цього тижня токен Ether продемонстрував найкраще зростання, з огляду на припущення, що регуляторний контроль США за блокчейн-екосистемою, що підтримує другий за величиною цифровий актив, може ослабнути.

Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У середу токен зріс на 3,6%, перш ніж трохи знизитися до рівня 3 562 доларів. Це зростання мало позитивний вплив і на Bitcoin, а також на деяких його менших конкурентів.Ether є монетою блокчейну Ethereum, який є ключовою мережею для фінансових послуг на основі криптовалют. Розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо Ethereum Foundation створювало невизначеність щодо того, чи є Ether незареєстрованим цінним папером, що могло б знизити попит на цей цифровий актив.Розробник Ethereum, Consensys, у повідомленні на X зазначив, що відділ правозастосування SEC закрив своє розслідування щодо Ethereum 2.0. Це рішення було ухвалене після листа від 7 червня, у якому Consensys просила SEC підтвердити, що травневі схвалення ETF на основі ETH означають закриття розслідування.

Комісія з цінних паперів і бірж не надала коментарів щодо претензій Consensys, оскільки запит був надісланий у неробочий час. У квітні Consensys подала до суду на SEC, щоб запобігти регулюванню Ethereum.Минулого місяця агентство схвалило пропозиції від Cboe Global Markets Inc., Nasdaq і Нью-Йоркської фондової біржі щодо лістингу ETF, які інвестують безпосередньо в Ether.

Подальші схвалення необхідні, перш ніж такі компанії, як BlackRock Inc. та Fidelity Investments, зможуть представити ці продукти на ринку.SEC стверджує, що більшість токенів є незареєстрованими цінними паперами, підлягаючими її нагляду, хоча біткойн розглядається як товар. Проте голова SEC Гері Генслер не був однозначним щодо статусу Ether. Криптоентузіасти побоюються, що токен і проєкти, засновані на Ethereum, можуть підпасти під жорсткі правила агентства.

Нагадаємо

Ціна біткоїна майже не змінилася на азійських ринках, в той час, як інші криптовалюти знизилися через очікування підвищення процентних ставок Федеральним резервом, що нівелювало позитивні події.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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