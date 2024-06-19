Ціна на Ether зростає через закриття розслідування, яке проводило SEC
Київ • УНН
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закрила своє розслідування щодо Ethereum Foundation, зменшивши занепокоєння щодо можливого регулювання другої за величиною криптовалюти.
Цього тижня токен Ether продемонстрував найкраще зростання, з огляду на припущення, що регуляторний контроль США за блокчейн-екосистемою, що підтримує другий за величиною цифровий актив, може ослабнути.
Пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У середу токен зріс на 3,6%, перш ніж трохи знизитися до рівня 3 562 доларів. Це зростання мало позитивний вплив і на Bitcoin, а також на деяких його менших конкурентів.Ether є монетою блокчейну Ethereum, який є ключовою мережею для фінансових послуг на основі криптовалют. Розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо Ethereum Foundation створювало невизначеність щодо того, чи є Ether незареєстрованим цінним папером, що могло б знизити попит на цей цифровий актив.Розробник Ethereum, Consensys, у повідомленні на X зазначив, що відділ правозастосування SEC закрив своє розслідування щодо Ethereum 2.0. Це рішення було ухвалене після листа від 7 червня, у якому Consensys просила SEC підтвердити, що травневі схвалення ETF на основі ETH означають закриття розслідування.
Комісія з цінних паперів і бірж не надала коментарів щодо претензій Consensys, оскільки запит був надісланий у неробочий час. У квітні Consensys подала до суду на SEC, щоб запобігти регулюванню Ethereum.Минулого місяця агентство схвалило пропозиції від Cboe Global Markets Inc., Nasdaq і Нью-Йоркської фондової біржі щодо лістингу ETF, які інвестують безпосередньо в Ether.
Подальші схвалення необхідні, перш ніж такі компанії, як BlackRock Inc. та Fidelity Investments, зможуть представити ці продукти на ринку.SEC стверджує, що більшість токенів є незареєстрованими цінними паперами, підлягаючими її нагляду, хоча біткойн розглядається як товар. Проте голова SEC Гері Генслер не був однозначним щодо статусу Ether. Криптоентузіасти побоюються, що токен і проєкти, засновані на Ethereum, можуть підпасти під жорсткі правила агентства.
Нагадаємо
Ціна біткоїна майже не змінилася на азійських ринках, в той час, як інші криптовалюти знизилися через очікування підвищення процентних ставок Федеральним резервом, що нівелювало позитивні події.