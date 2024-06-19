На этой неделе токен Ether продемонстрировал лучший рост, учитывая предположение, что регуляторный контроль США за блокчейн-экосистемой, поддерживающей второй по величине цифровой актив, может ослабнуть.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В среду токен вырос на 3,6%, прежде чем немного снизиться до уровня 3 562 долларов. Этот рост оказал положительное влияние и на Bitcoin, а также на некоторых его меньших конкурентов.Ether является монетой блокчейна Ethereum, который является ключевой сетью для финансовых услуг на основе криптовалют. Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении Ethereum Foundation создавало неопределенность относительно того, является ли Ether незарегистрированной ценной бумагой, что могло бы снизить спрос на этот цифровой актив.Разработчик Ethereum, Consensys, в сообщении на X отметил, что отдел правоприменения SEC закрыл свое расследование в отношении Ethereum 2.0. Это решение было принято после письма от 7 июня, в котором Consensys просила SEC подтвердить, что майские одобрения ETF на основе ETH означают закрытие расследования.

Комиссия по ценным бумагам и биржам не предоставила комментариев по претензиям Consensys, поскольку запрос был отправлен в нерабочее время. В апреле Consensys подала в суд на SEC, чтобы предотвратить регулирование Ethereum.В прошлом месяце агентство одобрило предложения от Cboe Global Markets Inc., Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржи по листингу ETF, которые инвестируют непосредственно в Ether.

Дальнейшие одобрения необходимы, прежде чем такие компании, как BlackRock Inc. и Fidelity Investments, смогут представить эти продукты на рынке.SEC утверждает, что большинство токенов являются незарегистрированными ценными бумагами, подлежащими ее надзору, хотя биткойн рассматривается как товар. Однако председатель SEC Гэри Генслер не был однозначным относительно статуса Ether. Криптоэнтузиасты опасаются, что токен и проекты, основанные на Ethereum, могут подпасть под жесткие правила агентства.

Напомним,

Цена биткоина почти не изменилась на азиатских рынках, в то время как другие криптовалюты снизились из-за ожидания повышения процентных ставок Федеральным резервом, что нивелировало позитивные события.