Цілями сьогоднішньої атаки росіян по Харківщині були підприємства та транспортна інфраструктура

Сьогоднішні удари росіян були спрямовані виключно на цивільні об’єкти та транспортну інфраструктуру в Харкові та Харківському районі, однак конкретні деталі поки що не розголошуються. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Синиєгубов прокоментував, куди хотіли влучити росіяни сьогодні вранці. За його словами, це були цивільні об'єкти.

Інформація є, поки що конкретно про це говорити не будемо, однак це були виключно об’єкти цивільних підприємств та цивільна транспортна інфраструктура Харкова та Харківського району