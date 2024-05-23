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Цілями сьогоднішньої атаки росіян по Харківщині були підприємства та транспортна інфраструктура

Цілями сьогоднішньої атаки росіян по Харківщині були підприємства та транспортна інфраструктура

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

Сьогодні російські удари, в результаті яких загинуло щонайменше шестеро людей, були спрямовані на цивільні об'єкти та транспортну інфраструктуру в Харкові та Харківській області.

Сьогоднішні удари росіян були спрямовані виключно на цивільні об’єкти та транспортну інфраструктуру в Харкові та Харківському районі, однак конкретні деталі поки що не розголошуються. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Синиєгубов прокоментував, куди хотіли влучити росіяни сьогодні вранці. За його словами, це були цивільні об'єкти.

Інформація є, поки що конкретно про це говорити не будемо, однак це були виключно об’єкти цивільних підприємств та цивільна транспортна інфраструктура Харкова та Харківського району

- сказав він.

Нагадаємо

Шестеро людей загинули і ще 11 отримали поранення в результаті російських ударів по Харкову, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації.

Ворог навіть близько не досяг цілей, які планував на Харківщині - Юсов23.05.24, 11:37 • 19114 переглядiв

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