Целями сегодняшней атаки россиян по Харьковщине были предприятия и транспортная инфраструктура

Сегодняшние удары россиян были направлены исключительно на гражданские объекты и транспортную инфраструктуру в Харькове и Харьковском районе, однако конкретные детали пока не разглашаются. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Синиегубов прокомментировал, куда хотели попасть россияне сегодня утром. По его словам, это были гражданские объекты.

Информация есть, пока конкретно об этом говорить не будем, однако это были исключительно объекты гражданских предприятий и гражданская транспортная инфраструктура Харькова и Харьковского района - сказал он.

Напомним

Шесть человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ударов по Харькову, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

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