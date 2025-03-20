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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Цілі кремля "вище" за життя російських солдатів: втрати рф у війні проти України сягнули 900 тис. людей - розвідка Британії

Київ • УНН

 • 12337 перегляди

Британська розвідка повідомляє, що з початку війни в Україні росія втратила близько 900 тисяч військових, з яких 200-250 тисяч загинули. Для кремля цілі війни важливіші за життя солдатів.

Цілі кремля "вище" за життя російських солдатів: втрати рф у війні проти України сягнули 900 тис. людей - розвідка Британії

Постійні високі втрати в агресії проти України прийнятні для офіційної москви, але за умови терпіння основної частини населення або еліти рф.

Про це повідомляється у черговому аналітичному звіті Британської розвідки, передає УНН.

Збройні сили Росії, ймовірно, зазнали приблизно 900 000 втрат (убитими і пораненими) з моменту вторгнення в Україну в 2022 році. З них, ймовірно, загинуло 200 000 - 250 000 російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

Аналітики UK Defence дійшли до висновку, що російський президент Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі в конфлікті вище за життя російських солдатів.

Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити.

Значно менше у кремлі цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах, мають на думці у розвідці Великої Британії.

Як наслідок, російські зусилля з вербування непропорційно зосереджені саме на цих територіях.

- резюмує доповідь Ministry of Defence.

Нагадаємо

росія втратила понад 3600 танків та 8000 броньованих машин з початку повномасштабного вторгнення. Через значні втрати окупанти змушені діставати застарілу радянську техніку зі сховищ, повідомляла розвідка Великої Британії у грудні 2024 року. 

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1400 окупантів та знищили 13 танків20.03.25, 07:45 • 14312 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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