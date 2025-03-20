Цілі кремля "вище" за життя російських солдатів: втрати рф у війні проти України сягнули 900 тис. людей - розвідка Британії
Київ • УНН
Британська розвідка повідомляє, що з початку війни в Україні росія втратила близько 900 тисяч військових, з яких 200-250 тисяч загинули. Для кремля цілі війни важливіші за життя солдатів.
Постійні високі втрати в агресії проти України прийнятні для офіційної москви, але за умови терпіння основної частини населення або еліти рф.
Про це повідомляється у черговому аналітичному звіті Британської розвідки, передає УНН.
Збройні сили Росії, ймовірно, зазнали приблизно 900 000 втрат (убитими і пораненими) з моменту вторгнення в Україну в 2022 році. З них, ймовірно, загинуло 200 000 - 250 000 російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.
Аналітики UK Defence дійшли до висновку, що російський президент Путін і російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі в конфлікті вище за життя російських солдатів.
Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити.
Значно менше у кремлі цінують життя російських громадян, які належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах, мають на думці у розвідці Великої Британії.
Як наслідок, російські зусилля з вербування непропорційно зосереджені саме на цих територіях.
Нагадаємо
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