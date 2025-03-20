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Цели кремля "выше" жизни российских солдат: потери рф в войне против Украины достигли 900 тыс. - разведка Британии

Киев • УНН

 • 12333 просмотра

Британская разведка сообщает, что с начала войны в Украине россия потеряла около 900 тысяч военных, из которых 200-250 тысяч погибли. Для кремля цели войны важнее жизни солдат.

Цели кремля "выше" жизни российских солдат: потери рф в войне против Украины достигли 900 тыс. - разведка Британии

Постоянные высокие потери в агрессии против Украины приемлемы для официальной москвы, но при условии терпения основной части населения или элиты рф.

Об этом сообщается в очередном аналитическом отчете Британской разведки, передает УНН.

Вооруженные силы России, вероятно, понесли примерно 900 000 потерь (убитыми и ранеными) с момента вторжения в Украину в 2022 году. Из них, вероятно, погибло 200 000 - 250 000 российских солдат, что является самыми большими потерями России со времен Второй мировой войны.

Аналитики UK Defence пришли к выводу, что российский президент Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат.

Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также если эти потери можно будет заменить.

Значительно меньше в кремле ценят жизнь российских граждан, которые принадлежат к этническим меньшинствам и проживают в бедных регионах, имеют в виду в разведке Великобритании.

Как следствие, российские усилия по вербовке непропорционально сосредоточены именно на этих территориях.

- резюмирует доклад Ministry of Defence.

Напомним

россия потеряла более 3600 танков и 8000 бронированных машин с начала полномасштабного вторжения. Из-за значительных потерь оккупанты вынуждены доставать устаревшую советскую технику из хранилищ, сообщала разведка Великобритании в декабре 2024 года. 

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов и уничтожили 13 танков20.03.25, 07:45 • 14310 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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