Цели кремля "выше" жизни российских солдат: потери рф в войне против Украины достигли 900 тыс. - разведка Британии
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что с начала войны в Украине россия потеряла около 900 тысяч военных, из которых 200-250 тысяч погибли. Для кремля цели войны важнее жизни солдат.
Постоянные высокие потери в агрессии против Украины приемлемы для официальной москвы, но при условии терпения основной части населения или элиты рф.
Об этом сообщается в очередном аналитическом отчете Британской разведки, передает УНН.
Вооруженные силы России, вероятно, понесли примерно 900 000 потерь (убитыми и ранеными) с момента вторжения в Украину в 2022 году. Из них, вероятно, погибло 200 000 - 250 000 российских солдат, что является самыми большими потерями России со времен Второй мировой войны.
Аналитики UK Defence пришли к выводу, что российский президент Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат.
Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также если эти потери можно будет заменить.
Значительно меньше в кремле ценят жизнь российских граждан, которые принадлежат к этническим меньшинствам и проживают в бедных регионах, имеют в виду в разведке Великобритании.
Как следствие, российские усилия по вербовке непропорционально сосредоточены именно на этих территориях.
Напомним
россия потеряла более 3600 танков и 8000 бронированных машин с начала полномасштабного вторжения. Из-за значительных потерь оккупанты вынуждены доставать устаревшую советскую технику из хранилищ, сообщала разведка Великобритании в декабре 2024 года.
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