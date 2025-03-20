Цели кремля "выше" жизни российских солдат: потери рф в войне против Украины достигли 900 тыс. - разведка Британии

Постоянные высокие потери в агрессии против Украины приемлемы для официальной москвы, но при условии терпения основной части населения или элиты рф.

Об этом сообщается в очередном аналитическом отчете Британской разведки, передает УНН.



Вооруженные силы России, вероятно, понесли примерно 900 000 потерь (убитыми и ранеными) с момента вторжения в Украину в 2022 году. Из них, вероятно, погибло 200 000 - 250 000 российских солдат, что является самыми большими потерями России со времен Второй мировой войны.

Аналитики UK Defence пришли к выводу, что российский президент Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в конфликте выше жизни российских солдат.

Они почти наверняка готовы терпеть постоянные высокие потери, если это не будет негативно влиять на поддержку войны со стороны общественности или элиты, а также если эти потери можно будет заменить.