"Цей тиждень буде визначальним": Канада відреагувала на "припинення вогню" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Цей тиждень буде визначальним для надання надії на мирне врегулювання на Донбасі. Тепер все залежить від Росії та бойовиків, яких вона підтримує, заявили у Twitter у посольстві Канади в Україні, коментуючи досягнення згоди щодо встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, передає УНН.
"Цей тиждень буде визначальним для надання надії на мирне врегулювання на Донбасі, припинення людських втрат та знищення домівок та інфраструктури. Ми вітаємо українську владу та народ України за їхні зусилля і відданість зупиненню конфлікту", - повідомили дипломати.
Вони висловили сподівання, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як "головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру".
"Це повністю залежить від Росії та бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок та виконати міжнародні зобов‘язання Росії", - підкреслили у посольстві.
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.
Як повідомлялося в УНН, раніше Анкара висловила задоволення в зв’язку з узгодженням нових заходів по припиненню вогню на Донбасі.
Однак сьогодні у ООС повідомили, що попри "режим тиші", бойовики здійснили два обстріли.
(2/2) Ми сподіваємось, що цього разу припинення вогню буде повним і тривалим, як головнa точка відліку, без котрої не можна досягти тривалого миру. Це повністю залежить від Росії & бойовиків, яких вона підтримує, дотриматись своїх обіцянок & виконати міжнародні зобов‘язання Росії— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020