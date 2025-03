Туреччина відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

“Із задоволенням зустріли досягнення консенсусу з контролю над припиненням вогню на сході України, починаючи з 27 липня. Очікуємо, що всі сторони будуть діяти відповідно до нього. Туреччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру в регіоні на основі мінських угод і збереження територіальної цілісності”, — заявили в МЗС Туреччини.

Раніше на всеосяжне припинення вогню на Донбасі відреагували в посольстві Сполучених Штатів Америки. “Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває вже більше шести років, і відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України”, — відзначили в посольстві США.

Також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі і висловила надію на його реалізацію на практиці.