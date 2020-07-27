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Туреччина відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Туреччина відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі

Київ • УНН

 • 19254 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Анкара висловлює задоволення в зв’язку з узгодженням нових заходів по припиненню вогню на Донбасі, заявив офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой у неділю, пише УНН з посиланням на повідомлення турецького зовнішньополітичного відомства.

“Із задоволенням зустріли досягнення консенсусу з контролю над припиненням вогню на сході України, починаючи з 27 липня. Очікуємо, що всі сторони будуть діяти відповідно до нього. Туреччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру в регіоні на основі мінських угод і збереження територіальної цілісності”, — заявили в МЗС Туреччини.

Раніше на всеосяжне припинення вогню на Донбасі відреагували в посольстві Сполучених Штатів Америки. “Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним громадам, які постраждали від насильства, що триває вже більше шести років, і відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України”, — відзначили в посольстві США.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Agreement on the Ceasefire in Eastern Ukraine https://t.co/g8ZxKNmwXQ

— Turkish MFA (@MFATurkey) July 26, 2020

Також посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на всеосяжне припинення вогню на Донбасі і висловила надію на його реалізацію на практиці.

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