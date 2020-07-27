"Эта неделя будет определяющей": Канада отреагировала на "прекращение огня" на Донбассе

КИЕВ. 27 июля. УНН. Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе. Теперь все зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, заявили в Twitter в посольстве Канады в Украине, комментируя достижения согласия по установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, передает УНН.