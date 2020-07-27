"Эта неделя будет определяющей": Канада отреагировала на "прекращение огня" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе. Теперь все зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, заявили в Twitter в посольстве Канады в Украине, комментируя достижения согласия по установлению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, передает УНН.
"Эта неделя будет определяющей для предоставления надежды на мирное урегулирование на Донбассе, прекращение человеческих потерь и уничтожение домов и инфраструктуры. Мы приветствуем украинскую власть и народ Украины за их усилия и преданность в остановке конфликта", - сообщили дипломаты.
Они выразили надежду, что на этот раз прекращении огня будет полным и длительным, как "главная точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира".
"Это полностью зависит от России и боевиков, которых она поддерживает, соблюсти свои обещания и выполнить международные обязательства России", - подчеркнули в посольстве.
Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил началось полное и всеобъемлющее прекращения огня.
Как сообщалось в УНН, ранее Анкара выразила удовлетворение в связи с согласованием новых мер по прекращению огня на Донбассе.
Однако сегодня в ООС сообщили, что несмотря на "режим тишины", боевики совершили два обстрела.
(2/2) Мы надеемся, что на этот раз прекращении огня будет полным и длительным, как головнa точка отсчета, без которой нельзя достичь прочного мира. Это полностью зависит от России & боевиков, которых она поддерживает, соблюсти своих обещаний & выполнить международные обязательства России- Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) July 27, 2020